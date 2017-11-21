Абу Диаби: "Никогда не смогу сполна отблагодарить Венгера за все, что он сделал для меня"

Бывший полузащитник "Арсенала" Абу Диаби признался, что многим обязан главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру. Французский хавбек с 2006 по 2015 год выступал за "Арсенал", сыграв в 180 матчах и забив 19 голов.

– Венгер – тот, кто способен понять своих игроков и использует это, чтобы сделать их успешными, – цитирует SFR Sport Диаби. – Поэтому в его команде игроки чувствуют себя хорошо. Самое главное для меня было то, что он верил в меня. Он тот, кто меня понял. Он тот, кто был очень терпелив со мной. Все началось хорошо, но потом у меня были травмы и проблемы. Но Венгер всегда был открыт со мной. Я никогда не смогу сполна отблагодарить его за все, что он сделал для меня.