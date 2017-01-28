Абрамовичу предложили арендовать "Стэмфорд Бридж" на 999 лет

Компания Chelsea Pitch Owners, владеющая стадионом "Стэмфорд Бридж", предложила владельцу "Челси" Роману Абрамовичу арендовать арену на 999 лет. Как сообщает The Sun, такое решение принято подавляющим большинством голосов руководителей Chelsea Pitch Owners. По данным источника, такая аренда позволит бизнесмену воплотить в жизнь планы по перестройке "Стэмфорд Бридж" с целью увеличения вместимости арены.

По данным источника, Абрамович не хочет арендовать стадион. Он намерен добиваться полноценной покупки "Стэмфорд Бридж".