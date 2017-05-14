Абрамович вложил в "Челси" более 3 миллиардов за 14 лет

Российский бизнесмен Роман Абрамович вложил в "Челси" более трех миллиардов фунтов стерлингов с тех пор, как стал владельцем клуба в 2003 году, утверждает Daily Mail. За это время лондонская команда потратила 806 миллионов на трансферы, 2,4 миллиарда – на зарплату игрокам, и около 71 миллиона было выплачено уволенным тренерам в качестве компенсации.

С 2003 года клуб выиграл 14 трофеев, что делает его самой успешной английской командой за этот период.

В пятницу лондонцы после встречи 37-го тура премьер-лиги с "Вест Бромвичем" (1:0) выиграли чемпионат Англии в шестой раз, премьер-лигу (с 1992 года) – в пятый (2005, 2006, 2010, 2015, 2017).

Чемпионский Конте-кст. Почему "Челси" – лучший в Англии