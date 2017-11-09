Абрамович усиливает свою роль в повседневной работе "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович решил взять на себя часть управленческих функций в команде. Как сообщает Daily Mail, его беспокоит ухудшение атмосферы в команде, а также отношения между главным тренером Антонио Конте и рядом футболистов. По данным источника, Абрамович, например, лично посещал тренировочную базу команды, чтобы пообщаться с футболистами и выяснить причину ухудшения отношений. Также он занимается другими аспектами работы команды, особенно после недавнего ухода технического директора Майкла Эменало.

Ранее появлялась информация, что Абрамович не общается с Конте и намерен его отравить в отставку.