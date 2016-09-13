Абрамович просил Дрогба и Шевченко убедить Анчелотти вернуться в "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович пытался вернуть Карло Анчелотти в свой клуб, но итальянский тренер выбрал "Баварию". По информации Stern, глава лондонского клуба просил экс-игроков команды Дидье Дрогба и Андрея Шевченко повлиять на решение итальянца. Анчелотти подтвердил информацию о переговорах с "синими", но не стал называть имена футболистов, которые звонили ему.

- Не буду говорить кто из игроков звонил мне, но да, это правда, - признался Анчелотти. - Однако, незадолго до того я дал слово Румменигге, что возглавлю "Баварию". Я сдержал свое слово и счастлив сейчас.