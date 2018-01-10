Абрамович потратил 1,4 миллиона долларов на абонемент в вип-ложу стадиона "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович выплатил клубу 1,028 миллион фунтов стерлингов (1,389 миллиона долларов или 79 миллионов рублей) за посещение вип-ложи домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в сезоне-2016/17, информирует RNS.
– Доходы клуба от контролирующей стороны, господина Абрамовича, связаны с продажей корпоративных пакетов гостеприимства. Эти продажи сделаны по рыночной цене, наравне с остальными пакетами гостеприимства, – отмечается в отчетности клуба.
В прошлом году Абрамович заплатил за свой абонемент 1 миллион фунтов (1,35 миллиона долларов по нынешнему курсу).
По итогам сезона-2016/17 клуб получил чистую прибыль в размере 15,26 миллиона фунтов стерлингов (20,6 миллиона долларов) против убытка в 95,4 миллиона долларов. Отмечается, что по итогам прошлого сезона клуб выплатил 90,5 миллиона долларов за разрыв контракта с известным спонсором.
Выручка "Челси" за сезон выросла на 10 процентов и составила 488,2 миллиона долларов. Доходы клуба от трансляций составили 219,5 миллиона долларов, от коммерческой деятельности – 180,1 миллиона, от проведения матчей – 88,5 миллиона.
Дополнительная информация
https://rns.online/sports-economy/Roman-abramovich-potratil--14-mln-za-abonement-v-vip-lozhu-CHelsi-2018-01-10/
Serenky25
Т.е. он деньги из одного кармана в другой переложил?
14:26
волга свечи
Россия-щедрая душа для сынов израиля
14:17
aravir
Россия должна гордиться этим.
14:07
takitak
И что? Мы гордиться что ли должны за "соотечественника"?
14:07
баламошка
Лёнька захватил власть и не пускает Ромашку домой((
14:06