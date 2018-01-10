Абрамович потратил 1,4 миллиона долларов на абонемент в вип-ложу стадиона "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович выплатил клубу 1,028 миллион фунтов стерлингов (1,389 миллиона долларов или 79 миллионов рублей) за посещение вип-ложи домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в сезоне-2016/17, информирует RNS.

– Доходы клуба от контролирующей стороны, господина Абрамовича, связаны с продажей корпоративных пакетов гостеприимства. Эти продажи сделаны по рыночной цене, наравне с остальными пакетами гостеприимства, – отмечается в отчетности клуба.

В прошлом году Абрамович заплатил за свой абонемент 1 миллион фунтов (1,35 миллиона долларов по нынешнему курсу).

По итогам сезона-2016/17 клуб получил чистую прибыль в размере 15,26 миллиона фунтов стерлингов (20,6 миллиона долларов) против убытка в 95,4 миллиона долларов. Отмечается, что по итогам прошлого сезона клуб выплатил 90,5 миллиона долларов за разрыв контракта с известным спонсором.

Выручка "Челси" за сезон выросла на 10 процентов и составила 488,2 миллиона долларов. Доходы клуба от трансляций составили 219,5 миллиона долларов, от коммерческой деятельности – 180,1 миллиона, от проведения матчей – 88,5 миллиона.