Абрамович планирует продать 20 процентов акций "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович планирует продать части акций клуба китайским инвесторам, сообщает The Sun. Руководитель пошел на такой шаг, чтобы получить дополнительные средства на реконструкцию домашнего стадиона лондонцев, а также на усиление клуба в летнее трансферное окно.

Отмечается, что председатель клуба Брюс Бак провел несколько переговоров с представителями китайской компании. Абрамович собирается продать 20 процентов акций "Челси", которые обойдутся будущим партнерам почти в 285 миллионов евро. Напомним, что российский бизнесмен приобрел английский клуб в 2003 году.