13:38 | ФУТБОЛ — Англия

Абрамович планирует продать 20 процентов акций "Челси"

0
0
0
0

Владелец "Челси" Роман Абрамович планирует продать части акций клуба китайским инвесторам, сообщает The Sun. Руководитель пошел на такой шаг, чтобы получить дополнительные средства на реконструкцию домашнего стадиона лондонцев, а также на усиление клуба в летнее трансферное окно.

Отмечается, что председатель клуба Брюс Бак провел несколько переговоров с представителями китайской компании. Абрамович собирается продать 20 процентов акций "Челси", которые обойдутся будущим партнерам почти в 285 миллионов евро. Напомним, что российский бизнесмен приобрел английский клуб в 2003 году.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ