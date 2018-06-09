Абрамович отказался продавать "Челси" самому богатому человеку Великобритании

Владелец "Челси" Роман Абрамович отказался продавать клуб самому богатому человеку Великобритании Джиму Ратклиффу, информирует Daily Mail. Последний выразил свою заинтересованность в покупке "Челси", однако получил отказ от российского бизнесмена. Состояние Ратклиффа оценивается в 21,05 миллиарда фунтов.

Ранее у владельца лондонского клуба возникли проблемы с получением британской визы. Точная причина задержки неизвестна, но СМИ сообщили, что Абрамович отозвал свое заявление на получени документов. По версии The Times, российский бизнесмен рассматривал вариант продажи клуба.

Абрамович приобрел "Челси" в июне 2003 года за 150 миллионов евро. За это время клуб завоевал шесть чемпионских титулов и один раз выиграл Лигу чемпионов. На днях также сообщалось, что лондонцы приостановили работы по проектированию нового стадиона из-за "неблагоприятного инвестиционного климата".