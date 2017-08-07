Абрамович и Жукова - о разводе: "Мы остаемся близкими друзьями"

Владелец "Челси" Роман Абрамович и Дарья Жукова, объявившие о разводе, заявили, что остаются близкими друзьями. Они также добавили, что продолжат работать над совместными бизнес-проектами.

Пара была вместе 10 лет, у них есть двое детей – сын Аарон и дочь Лея.

"После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Мы будем совместно воспитывать общих детей, а также продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге", – приводит Page Six заявление Абрамовича и Жуковой.

Напомним, что 50-летний Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. Его состояние оценивается в 9,2 миллиарда долларов.