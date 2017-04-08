Аарон Рэмси: "Венгер не говорил игроками "Арсенала" ничего о своем будущем"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси отметил, что команда очень рада работать под руководством Арсена Венгера. Ранее сообщалось, что специалист может покинуть лондонцев по итогам текущего сезона.
– Венгер не говорил игроками "Арсенала" ничего о своем будущем, – цитирует Sky Sports Рэмси. – Тем не менее, он наш тренер, и мы рады, что играем в том числе и за него.
Ботаникум
Асрен совсем ЗАКОКЕТНИЧАЛСЯ! Хотя, чего уж тут кокетничать: ДОБРОВОЛЬНО Асрен НЕ УЙДЁТ в отставку, ибо быть "королём" даже в нынешнем "канонирском" болотце ТАК СЛАДОСТНО! Нигде больше ему такой власти не дадут.
12:25