Аарон Рэмси: "Хотим победить в Кубке Англии для Венгера"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси после победы над "Манчестер Сити" (2:1 д.в.) в полуфинале Кубка Англии заявил, что игроки хотят выиграть трофей ради главного тренера Арсена Венгера, у которого летом истекает контракт с клубом. В финале 27 мая "канониры" сыграют против "Челси" на "Уэмбли".

- Мне нравится Кубок Англии, - приводит BBC слова Рэмси. - В последние годы мы выступали в нем довольно успешно, вы видите, с каким желанием мы играли.

В ситуации с голом я допустил ошибку. Понимаю, что в таких ситуациях на это нужно как-то ответить. Я старался работать не покладая рук, и в итоге это нам за это воздалось.

Мы всего второй раз сыграли в такой схеме, нужно отдать ребятам должное. Мы показали, что у нашей команды есть характер. Сегодня было важно победить, чтобы мы могли смотреть вперед. Но у нас будет еще 7 финалов, чтобы мы постарались забраться в топ-4.

В этом сезоне мы несколько раз подводили Венгера, хотим выиграть Кубок Англии для него и для себя.

Трансляция матча "Арсенал" – "Манчестер Сити"