Аарон Рэмси: "Если в этом сезоне "Арсенал" хочет бороться за чемпионство, надо что-то менять"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси отметил, что команда разочарована своей игрой в матче 3-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:4). Он также добавил, что, если "канониры" хотят претендовать на чемпионство в этом сезоне, им нужно что-то менять.

– Мы очень разочарованы своей игрой, но должны принять этот результат, – приводит официальный сайт "Арсенала" слова Рэмси. – Хотелось бы извиниться перед болельщиками. То, что мы показали, было явно недостаточно.



Если в этом сезоне мы хотим бороться за титул, надо что-то менять. "Ливерпуль" показал, как нужно играть, чтобы претендовать на чемпионство. Мы будем что-то делать.