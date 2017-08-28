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22:04 | Футбол — Англия

Аарон Рэмси: "Если в этом сезоне "Арсенал" хочет бороться за чемпионство, надо что-то менять"

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Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси отметил, что команда разочарована своей игрой в матче 3-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (0:4). Он также добавил, что, если "канониры" хотят претендовать на чемпионство в этом сезоне, им нужно что-то менять.

 
Воскресенье. Ливерпуль. "Ливерпуль" - "Арсенал" - 4:0. Давление на Арсена ВЕНГЕРА (в центре) усиливается.Венгер. Человек-проблема

– Мы очень разочарованы своей игрой, но должны принять этот результат, – приводит официальный сайт "Арсенала" слова Рэмси. – Хотелось бы извиниться перед болельщиками. То, что мы показали, было явно недостаточно.

Если в этом сезоне мы хотим бороться за титул, надо что-то менять. "Ливерпуль" показал, как нужно играть, чтобы претендовать на чемпионство. Мы будем что-то делать.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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гаттузо туп

Менять надо не что-то,а кого-то...)

22:14