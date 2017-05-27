Аарон Рэмси: "Арсенал" уже обыгрывал "Челси" в этом сезоне"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси уверен, что команда готова к финальному матчу Кубка Англии с "Челси". Хавбек подчеркнул, что в этом сезоне "канониры" уже обыгрывали этого противника.

- "Арсенал" в этом сезоне уже побеждал "Челси", нам нужно взять лучшее из той игры, - приводит пресс-служба "канониров" слова Рэмси. - Необходимо уверенно начать встречу, перекрыть лидеров и действовать стремительно.

Азар всегда опасен и непредсказуем. Он может создать момент на пустом месте. Против него нужно играть с максимальной концентрацией. Не сомневаюсь в том, что Арсенал будет полностью готов к этому матчу.

Напомним, что финальный матч Кубка Англии "Арсенал" - "Челси" состоится сегодня, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.