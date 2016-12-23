Аарон Леннон: "Хочу играть регулярно, но у "Эвертона" новый тренер"

Полузащитник "Эвертона" Аарон Леннон подчеркнул, что возраст негативно сказывается на его настрое. 29-летний англичанин хочет как можно чаще выходить на поле, но понимает, что должен доказать главному тренеру Роналду Куману свою необходимость.

- Я хочу выходить на поле в каждом матче, но у "Эвертона" новый тренер, и это нужно понимать, - приводит Sky Sports слова Леннона. - У меня сейчас тот возраст, когда грусть не пойдет мне на пользу. Поэтому я намерен выкладываться на сто процентов. Теперь хандра не помогает мне, как это было раньше. Я просто тренируюсь и стараюсь сохранить позитивный настрой.