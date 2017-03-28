19:08 | ФУТБОЛ — Англия

Аарон Крессвел: "Все поддерживают Билича"

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Защитник "Вест Хэма" Аарон Крессвел сообщил, что игроки поддерживают главного тренера Славена Билича. По его словам, наставник, несмотря на 12-е место, настроен позитивно.

– Если вы спросите любого игрока, то он скажет то же самое: мы полностью доверяем Биличу и поддерживаем его, – цитирует игрока Sky Sports. - Надеюсь, мы сможем изменить ситуацию и снимем давление как с игроков, так и с тренерского штаба. Билич настроен позитивно, он увлечен своей работой. Мы не переживаем из-за прошлых поражений.

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