Аарон Крессвел: "Все поддерживают Билича"

Защитник "Вест Хэма" Аарон Крессвел сообщил, что игроки поддерживают главного тренера Славена Билича. По его словам, наставник, несмотря на 12-е место, настроен позитивно.



– Если вы спросите любого игрока, то он скажет то же самое: мы полностью доверяем Биличу и поддерживаем его, – цитирует игрока Sky Sports. - Надеюсь, мы сможем изменить ситуацию и снимем давление как с игроков, так и с тренерского штаба. Билич настроен позитивно, он увлечен своей работой. Мы не переживаем из-за прошлых поражений.