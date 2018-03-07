06:58 | Футбол — Англия

88 процентов болельщиков "Арсенала" выступили за отставку Венгера


Болельщики "Арсенала" из группы The Arsenal Supporters Trust провели опрос перед ежегодным собранием на тему должности главного тренера команды, сообщает ESPN. 88 проыентов фанатов высказались за отставку Арсена Венгера. Только 7 процентов поддерживают французского специалиста.

Напомним, 68-летний француз рассчитывает доработать до конца свой контракт, который истекает летом 2019 года. Он заявил тренерам команды, что будет сопротивляться любым попыткам заставить его уволиться.

"Арсенал" идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 33 очка. Венгер руководит клубом на протяжении 22 лет.

Венгеру пора уходить. Да, опять

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