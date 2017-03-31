78 процентов болельщиков "Арсенала" считают, что Венгер должен уйти из клуба

Объединение болельщиков "Арсенала" провело опрос среди фанатов клуба по поводу поддержки главного тренера команды Арсена Венгера, сообщает The Telegraph. 78 процентов Arsenal Supporters' Trust проголосовали за отставку французского специалиста.

В связи с этим болельщики обратились к клубу с просьбой не продлевать контракт с Венгером, который заканчивается в конце этого сезона. В заявлении говорится, что фанаты не верят в то, что "Арсенал" способен двигаться вперед под руководством француза. Представители Arsenal Supporters' Trust проведут встречу с руководством клуба, на которой передадут результаты опроса и обсудят сложившуюся ситуацию.