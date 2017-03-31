78 процентов болельщиков "Арсенала" считают, что Венгер должен уйти из клуба

Объединение болельщиков "Арсенала" провело опрос среди фанатов клуба по поводу поддержки главного тренера команды Арсена Венгера, сообщает The Telegraph. 78 процентов Arsenal Supporters' Trust проголосовали за отставку французского специалиста.
В связи с этим болельщики обратились к клубу с просьбой не продлевать контракт с Венгером, который заканчивается в конце этого сезона. В заявлении говорится, что фанаты не верят в то, что "Арсенал" способен двигаться вперед под руководством француза. Представители Arsenal Supporters' Trust проведут встречу с руководством клуба, на которой передадут результаты опроса и обсудят сложившуюся ситуацию.
Ботаникум
Уже давно не верю в "Арсенал" с Асреном. Готов подарить ему свой ФИБРОВЫЙ "ЧУМОДАН" из прошлого тысячелетия и билет на электричку до Петушков!!!
17:26
баламошка
Лёнькина пропаганда сработала. На днях возглавит Арсенал и перетащит туда братьев и Игнашевича.
17:20