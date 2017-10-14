18:51 | Футбол — Англия

7:2. "Манчестер Сити" разгромил "Стоук Сити"

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"Манчестер Сити" разгромил "Стоук Сити" в матче 8-го тура чемпионата Англии. Подопечные Хосепа Гвардьолы возглавили турнирную таблицу премьер-лиги, обойдя "Манчестер Юнайтед", который сегодня не смог победить "Ливерпуль".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

8-й тур

"Манчестер Сити" - "Стоук Сити" - 7:2 (3:1)

Голы: Габриэл Жезус, 17 (1:0). Стерлинг, 19 (2:0). Сильва, 27 (3:0). Диуф, 44 (3:1). Уокер, 47 - в свои ворота (3:2). Габриэл Жезус, 55 (4:2). Фернандинью, 60 (5:2). Сане, 62 (6:2). Бернарду Силва, 79 (7:2). 

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Стоунс, Сильва, Фернандинью (Туре, 73), Делф, Де Брейне (Гюндоган, 66), Стерлинг, Сане, Габриэл Жезус (Бернарду Силва, 63).

"Стоук Сити": Батленд, Питерс, Зума, Кэмерон, Виммер (Мартинс Инди, 46), Эдвардс (Собхи, 53), Флетчер, Шупо-Мотинг, Диуф, Шачири, Хесе (Афеллай, 46).

Предупреждение: Афеллай, 90+2. 

Судья: Поусон.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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dmitri123

пеп нулевой тренер. только и смог, что развалить супермашину Баварию, которая выносила его барселону 7-0

19:22

Pablo_75

Пеп бог футбола. Маур скучный трусливый школяр.

19:03