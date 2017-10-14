7:2. "Манчестер Сити" разгромил "Стоук Сити"

"Манчестер Сити" разгромил "Стоук Сити" в матче 8-го тура чемпионата Англии. Подопечные Хосепа Гвардьолы возглавили турнирную таблицу премьер-лиги, обойдя "Манчестер Юнайтед", который сегодня не смог победить "Ливерпуль".
Чемпионат Англии
Премьер-лига
8-й тур
"Манчестер Сити" - "Стоук Сити" - 7:2 (3:1)
Голы: Габриэл Жезус, 17 (1:0). Стерлинг, 19 (2:0). Сильва, 27 (3:0). Диуф, 44 (3:1). Уокер, 47 - в свои ворота (3:2). Габриэл Жезус, 55 (4:2). Фернандинью, 60 (5:2). Сане, 62 (6:2). Бернарду Силва, 79 (7:2).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Стоунс, Сильва, Фернандинью (Туре, 73), Делф, Де Брейне (Гюндоган, 66), Стерлинг, Сане, Габриэл Жезус (Бернарду Силва, 63).
"Стоук Сити": Батленд, Питерс, Зума, Кэмерон, Виммер (Мартинс Инди, 46), Эдвардс (Собхи, 53), Флетчер, Шупо-Мотинг, Диуф, Шачири, Хесе (Афеллай, 46).
Предупреждение: Афеллай, 90+2.
Судья: Поусон.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
dmitri123
пеп нулевой тренер. только и смог, что развалить супермашину Баварию, которая выносила его барселону 7-0
19:22
Pablo_75
Пеп бог футбола. Маур скучный трусливый школяр.
19:03