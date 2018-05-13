5:4! "Тоттенхэм" победил "Лестер" в сумасшедшем матче, Кейн побил клубный рекорд

"Тоттенхэм" вырвал победу у "Лестера" в матче 38-го тура чемпионата Англии - 5:4. Лондонский клуб финишировал в турнирной таблице на третьем месте. Дубль оформил форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн. Он на 1 мяч улучшил собственный прошлогодний рекорд по количеству голов за "Тоттенхэм" в одном сезоне премьер-лиги. Сезон Кейн завершил с 30 голами, но все же проиграл гонку бомбардиров Мохамеду Салаху из "Ливерпуля" (32).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

38-й тур

"Тоттенхэм" - "Лестер" - 5:4 (1:2)

Голы: Варди, 4 (0:1). Кейн, 7 (1:1). Махрез, 16 (1:2). Ихеаначо, 47 (1:3). Ламела, 49 (2:3). Фукс, 53 - в свои ворота (3:3). Ламела, 60 (4:3). Варди, 73 (4:4). Кейн, 76 (5:4).

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд, Роуз, Уокер-Питерс, Сиссоко (Сон Хын Мин, 84), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Ламела (Санчес, 79), Лукас (Алли, 74), Кейн.

"Лестер": Якупович, Фукс, Симпсон (Чудхури, 56), Морган, Магуайр, Адриэн Силва, Иборра, Варди, Махрез, Ихеаначо (Барнс, 85), Грэй (Диабате, 62).

Предупреждения: Ваньяма, 55. Чудхури, 83. Адриэн Силва, 90.

Судья: Поусон.

13 мая. Лондон. Стадион "Wembley".