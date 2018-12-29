5:1! "Ливерпуль" разгромил "Арсенал"

"Ливерпуль" разгромил "Арсенал" в матче 20-го тура чемпионата Англии - 5:1. В составе победителей хет-трик оформил Роберту Фирмину, еще по голу на счету у Мохамеда Салаха и Садио Мане. В составе "канониров" отличился Эйнсли Мэйтланд-Найлс.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в чемпионате Англии, набрав 54 очка. "Арсенал" с 38 очками остался на 5-й строчке.

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20-й тур



"Ливерпуль" - "Арсенал" - 5:1 (4:1)



Голы: Мэйтланд-Найлс, 11 (0:1). Роберту Фирмину, 14 (1:1). Роберту Фирмину, 16 (2:1). Мане, 32 (3:1). Салах, 45+2 - с пенальти (4:1). Роберту Фирмину, 65 - с пенальти (5:1).



"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон (Клайн, 83), Шачири, Фабинью, Вайналдум (Лаллана, 78), Роберту Фирмину, Мане (Хендерсон, 62), Салах.



"Арсенал": Лено, Мэйтланд-Найлс, Папастатопулос, Лихтштайнер, Мустафи (Косьельни, 46), Колашинац (Гендузи, 81), Рэмси, Торрейра, Джака, Ивоби, Обамеянг (Ляказетт, 71).



Предупреждения: Робертсон, 26. Джака, 33. Лихтштайнер, 90+2.

Судья: Оливер (Англия).

29 декабря. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

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