47-летний вратарь девятого дивизиона повторил рекорд Питера Шилтона

Вратарь девятого по силе дивизиона Англии "Уисбэк Таун" Пол Бэсток провел 1249-й матч в английском футболе. Таким образом, он повторил рекорд бывшего вратаря сборной Англии Питера Шилтона. Шилтон защищал цвета английских клубов с 1966 по 1997 год и завершил карьеру в 48 лет.

Следующий матч сделает 47-летниего Бэстока абсолютным рекордсменом. Большую часть своей карьеры - более 500 матчей - он провел за "Бостон Юнайтед". В отличие от Шилтона, он никогда не играл в элитном дивизионе и ограничился низшими лигами.

Шилтону по-прежнему принадлежит мировый рекорд по количеству официальных матчей в футболе - с учетом игр за сборные Англии он провел на поле 1391 поединок. Также он является рекордсменом по числу матчей за национальную команду Англии - 125.