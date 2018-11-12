44 передачи перед голом. Так "Манчестер Сити" забил "Манчестер Юнайтед"

Только после этого Илкай Гюндоган отправил мяч в сетку ворот соперника.

Перед третьим голом хозяев в матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" (3:1) футболисты сделали 44 передачи. Только после этого Илкай Гюндоган отправил мяч в сетку ворот соперника.

"Ман Сити" оформил победу над принципиальным соперником в 12-м туре и остается непобедимым в этом сезоне АПЛ – 10 выигранных матчей и две ничьи. С 32 очками команда Хосепа Гвардьолы лидирует в чемпионате. На втором месте – "Ливерпуль" – 30 очков (9 побед и 3 ничьи), на третьем – "Челси" – 28 очков (8 побед и 4 ничьи).

Чемпионат Англии: турнирная таблица, календарь и результаты матчей