41-летний Гивен не собирается завершать карьеру

Голкипер "Стоук Сити" Шей Гивен заявил, что пока не думает о завершении карьеры. 41-летний ирландец в июле станет свободным агентом, так как у него заканчивается срок действия контракта с английским клубом. В минувшем сезоне он сыграл в 6 матчах и пропустил 14 мячей.

- Да, мне 41 год, но я чувствую, что могу поиграть еще год в качестве второго или третьего номера в клубе премьер-лиги или в качестве номера один в чемпион-лиге, - цитирует Irish Sunday Independent Гивена. - У меня есть несколько вариантов.

Я знаю, что конец близок. Может быть, уйду из футбола в этом году, может быть, в следующем, но как только уходишь, особенно в моем возрасте, ты не сможешь вернуться через полгода и сказать: "Я передумал и хочу продолжать", поэтому каждый экс-игрок, с которым я говорю, советует мне играть как можно дольше.