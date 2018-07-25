38-летний свободный агент может стать вратарем "Челси"

"Челси" рассматривает возможность подписания контракта с бывшим вратарем сборной Англии Робертом Грином, утверждает Daily Mail. По информации источника, "синие" ведут переговоры с 38-летним голкипером, последним клубом которого был "Хаддерсфилд".

Планируется, что лондонцы предложат игроку, который по итогам сезона-2017/18 стал свободным агентом, краткосрочное соглашение. В клубе отводят для Грина роль третьего вратаря.

На фоне информации о возможном уходе Тибо Куртуа в прессе появлялись сообщения об интересе "Челси" к вратарю "Милана" Пепе Рейне и голкиперу "Манчестер Сити" Джо Харту.