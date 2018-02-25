21-летний Мактоминэй - в стартовом составе "МЮ" на игру с "Челси"

"Манчестер Юнайтед" объявил стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Англии против "Челси". 21-летний англичанин Скотт Мактоминэй начнет игру с первых минут. Для него это будет 6-й матч в премьер-лиге в этом сезоне.

Полностью стартовый состав "МЮ" выглядит следующим образом: Де Хеа - Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг - Мактоминэй, Матич, Погба - Санчес, Лукаку, Марсьяль.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Челси" начнется в 17.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.