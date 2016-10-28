200 фанатам "Вест Хэма" запретят посещать матчи за драку на игре с "Челси"

"Вест Хэм" запретит 200 болельщикам посещать домашние игры команды из-за массовых беспорядков на матче 1/8 финала Кубка лиги против "Челси" (2:1), утверждает The Guardian. Напомним, в концовке встречи болельщики лондонских клубов начали кидаться друг в друга пластиковыми сиденьями, стульями и монетами. При помощи системы видеонаблюдения личности 200 дебоширов были установлены, и им будет выслан запрет на посещение домашних матчей. Кроме того, футбольная ассоциация Англии начала расследование данного инцидента.

Chelsea & West ham fans throwing seats at each other pic.twitter.com/ItagaUCCHL – Football Fights (@footbalIfights) 26 октября 2016 г.