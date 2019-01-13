17-летний англичанин забил гол со своей половины поля через 20 минут после дебюта в большом футболе

Нападающий "Саутэнд Юнайтед" Чарли Келман забил эффектный гол в своем дебютном матче в профессиональном футболе. В матче английской лиги 1 (третий по силе дивизион Англии) против "Плимута" 17-летний форвард вышел на замену на 71-й минуте.

Через 20 минут после дебюта он нанес удар со своей половины поля, мяч парашютом опустился за спину голкиперу соперников.

Гол, впрочем, не спас "Саутэнд" от поражения - "Плимут" победил со счетом 3:2.