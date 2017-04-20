16-летний игрок "Фулхэма" Райан Сессеньон вошел в символическую сборную второго дивизиона чемпионата Англии

Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) объявила символическую сборную по итогам сезона второго дивизиона чемпионата Англии.

Одним из игроков, включенных в ее состав, стал 16-летний защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон. Он провел за лондонцев 23 матча, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Символическая сборная чемпионшипа-2016/17:

Дэвид Стокдэйл, Бруно Сальтор, Льюис Данк (все - "Брайтон"), Райан Сессеньон ("Фулхэм"), Джамаал Ласселс ("Ньюкасл"), Аарон Муй ("Хаддерсфилд"), Антони Кнокерт ("Брайтон"), Том Кэрни ("Фулхэм"), Джонджо Шелви, Дуайт Гэйл (оба - "Ньюкасл"), Крис Вуд ("Лидс").