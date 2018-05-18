15-летний Буффон мог перейти в "МЮ"

Агент итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона рассказал о сорванном трансфере голкипера в "Манчестер Юнайтед" в 1993 году. По словам Сильвано Мартины, на переходе настаивал лично Алекс Фергюсон.

– Фергюсон был "повернут" на Буффоне, – приводит The Sun слова Мартины. – Сэр Алекс пригласил семью Джанлуиджи в Англию, чтобы лично заинтересовать их в переезде. Буффон не согласился, так как был очень молод, но этот жест Фергюсона его впечатлил. Джанлуиджи всегда нравился "МЮ", так как он сильно напоминает "Ювентус".

Напомним, что сегодня появилась информация, что нынешний главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью заинтересован в подписании двухлетнего контракта с Буффоном.