12 новичков "Халл Сити" Слуцкого. Видео

"Халл Сити" на официальной странице в Твиттере представил всех новичков клуба. Состав российского специалиста Леонида Слуцкого пополнили 12 игроков: вратарь Каллум Бертон ("Шрусбери Таун"), защитники Фикайо Томори, Ола Эйна, Майкл Хектор (все - "Челси", аренда), Стивен Кингсли ("Суонси"), Ондржей Мазух ("Спарта"), полузащитники Джексон Ирвин ("Бертон"), Кевин Стюарт ("Ливерпуль"), Себастьян Ларссон ("Сандерленд"), Хон Тораль ("Арсенал"), нападающие Фрэйзер Кэмпбелл ("Кристал Пэлас"), Нуа Дико ("Вулверхэмптон").
✅ Aina– Hull City (@HullCity) 31 августа 2017 г.
✅ Campbell
✅ Stewart
✅ Mazuch
✅ Burton
✅ Hector
✅ Larsson
✅ Kingsley
✅ Toral
✅ Dicko
✅ Irvine
✅ Tomori
Bring on Derby! pic.twitter.com/dI4h3j8YwL
Опрос
- Леонид Слуцкий
- Челси
- Кристал Пэлас
- Арсенал Л
- Ливерпуль
- Халл Сити
- Спарта П
- Сандерленд
- Вулверхэмптон
- Стюарт К.
- Суонси
- Себастьян Ларссон
- Майкл Хектор
- Ондржей Мазух
- Джексон Ирвин
- Бертон Альбион
- Ола Эйна