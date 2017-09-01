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06:49 | Футбол — Англия

12 новичков "Халл Сити" Слуцкого. Видео


"Халл Сити" на официальной странице в Твиттере представил всех новичков клуба. Состав российского специалиста Леонида Слуцкого пополнили 12 игроков: вратарь Каллум Бертон ("Шрусбери Таун"), защитники Фикайо ТомориОла ЭйнаМайкл Хектор (все - "Челси", аренда), Стивен Кингсли ("Суонси"), Ондржей Мазух ("Спарта"), полузащитники Джексон Ирвин ("Бертон"), Кевин Стюарт ("Ливерпуль"), Себастьян Ларссон ("Сандерленд"), Хон Тораль ("Арсенал"), нападающие Фрэйзер Кэмпбелл ("Кристал Пэлас"), Нуа Дико ("Вулверхэмптон").

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