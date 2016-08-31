12 клубов премьер-лиги этим летом побили свои трансферные рекорды

В летнее трансферное окно 12 клубов премьер-лиги побили собственные трансферные рекорды, сообщает The Telegrapf. В частности, "Манчестер Юнайтед" оформил самую дорогую покупку за всю историю футбола, подписав полузащитника "Ювентуса" Поля Погба за 93,25 миллиона фунтов стерлингов.

Трансферные рекорды других клубов:

"Ливерпуль" – Садио Мане (36 миллионов фунтов стерлингов);

"Кристал Пэлас" – Кристиан Бентеке (32 млн);

"Лестер" – Ислам Слимани (30 млн);

"Вест Хэм" – Андре Айю (20,5 млн);

"Саутгемптон" – Софьян Буфаль (16 млн);

"Суонси" – Борха Бастон (15,5 млн);

"Борнмут" – Джордон Айб (15 млн);

"Сандерленд" – Дидье Ндонг (13,6 млн);

"Вест Бромвич" – Насер Шадли (13 млн);

"Уотфорд" – Роберто Перейра (13 млн);

"Бернли" – Джефф Хендрик (10 млн).

Трансферное окно закрывается. LIVE!