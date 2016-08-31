18:59 | ФУТБОЛ — Англия

12 клубов премьер-лиги этим летом побили свои трансферные рекорды

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В летнее трансферное окно 12 клубов премьер-лиги побили собственные трансферные рекорды, сообщает The Telegrapf. В частности, "Манчестер Юнайтед" оформил самую дорогую покупку за всю историю футбола, подписав полузащитника "Ювентуса" Поля Погба за 93,25 миллиона фунтов стерлингов.

Трансферные рекорды других клубов:

"Ливерпуль"Садио Мане (36 миллионов фунтов стерлингов);

"Кристал Пэлас"Кристиан Бентеке (32 млн);

"Лестер"Ислам Слимани (30 млн);

"Вест Хэм"Андре Айю (20,5 млн);

"Саутгемптон"Софьян Буфаль (16 млн);

"Суонси"Борха Бастон (15,5 млн);

"Борнмут"Джордон Айб (15 млн);

"Сандерленд"Дидье Ндонг (13,6 млн);

"Вест Бромвич"Насер Шадли (13 млн);

"Уотфорд"Роберто Перейра (13 млн);

"Бернли"Джефф Хендрик (10 млн).

Трансферное окно закрывается. LIVE! 

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