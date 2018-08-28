"0:3? Я трижды выиграл чемпионат – больше, чем 19 других тренеров". Срыв Жозе Моуринью

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после разгромного поражения от "Тоттенхэма" (0:3) в матче 3-го тура чемпионата Англии заявил, что его команда заслужила похвалу от фанатов. Также он призвал журналистов относиться к нему с уважением.

– В том сезоне мы дома проиграли "Севилье" в Лиге чемпионов – нас освистал, потому что мы заслуживали этого, а соперник – победу, – цитирует Telegraph Моуринью. – После этого домашнего поражения игроки уходили с поля под аплодисменты! Они заслужили это!

Вы знаете, с каким счетом закончился матч? 3:0. Знаете, что это значит? Счет 3:0, но три – это еще и три титула чемпиона Англии, выигранные мной. Я выиграл больше чемпионств, чем другие 19 тренеров все вместе. У меня три титула, у них – 2. Проявите уважение!

На словах об уважении, которые он повторил несколько раз, Моуринью встал и покинул зал.

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