12:30 | Футбол — Розыгрыш

Выиграй спорткар на Winline

Выиграй роскошную машину! РОНАЛДО.
Выиграй роскошную машину!

Winline запустил масштабный розыгрыш, главным призом которого является спорткар. Таким образом, каждый игрок имеет шанс стать обладателем дорогого автомобиля. Для участия в розыгрыше достаточно всего одной ставки.

Игроку необходимо продолжать играть на сайте Winline.ru и каждый месяц зарабатывать за это билеты, а перед финалом чемпионата мира в России будет разыгран главный приз – спорткар. Чем активнее игрок будет делать ставки, тем больше шансов будет получить суперприз.

Сроки проведения акции 01.12.2017 – 31.07.2018
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения читайте - здесь.

 

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий