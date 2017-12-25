Выиграй спорткар на Winline

Winline запустил масштабный розыгрыш, главным призом которого является спорткар. Таким образом, каждый игрок имеет шанс стать обладателем дорогого автомобиля. Для участия в розыгрыше достаточно всего одной ставки.

Игроку необходимо продолжать играть на сайте Winline.ru и каждый месяц зарабатывать за это билеты, а перед финалом чемпионата мира в России будет разыгран главный приз – спорткар. Чем активнее игрок будет делать ставки, тем больше шансов будет получить суперприз.

Сроки проведения акции 01.12.2017 – 31.07.2018

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения читайте - здесь.