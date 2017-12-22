"Реал" Мадрид – "Барселона". Прямая трансляция на сайте Winline

В ближайшую субботу в рамках 17-го тура ла лиги состоится суперматч: "Реал" в Мадриде примет заклятого соперника "Барселону" (встреча начнется 23 декабря в 15.00 по московскому времени). Игра по традиции приковывает к себе огромный интерес – встречаются два самых успешных клуба Европы последних 10 лет. И вы можете увидеть очередной эпизод эпического противостояния абсолютно бесплатно – такую возможность предоставляет букмекер Winline.

Любопытный факт: лучшим бомбардиром класико является каталонский гениальный Лионель Месси (24 гола). Вторым снайпером пока значится легендарный Альфредо Ди Стефано (18), а на третьей строчке суперзвездный лидер мадридцев Криштиану Роналду (17), и, по мнению Winline, у него шансов забить больше, чем у аргентинца – 1.62 против 1.64. Переходи по ссылке и смотри главный матч декабря, в котором звезды вновь будут писать историю.