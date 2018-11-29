Замминистра финансов утверждает: Путин летом предлагал провести финал Кубка Либертадорес в России

Заместитель министра финансов Сергей Сторчак сообщил, что Президент РФ Владимир Путин в июле на встрече с президентом Аргентины Маурисио Макри предлагал провести один из финалов Кубка Либертадорес в России.

- Мне посчастливилось быть на встрече президентов России и Аргентины в Йоханнесбурге, в ходе которой Владимир Владимирович предложил провести один из финалов Кубка Либертадорес у нас, в Российской Федерации, на той инфраструктуре, которая осталась после чемпионата мира в Москве и других городах, - цитирует "РИА Новости" Сторчака. - Я, как представитель Минфина, воздержусь от заявления, что мы поддержим финансово такой финал, но частные предприниматели, наверное, могут это сделать.

Любой стадион будет заполнен полностью. Несмотря на расстояние, российские болельщики следят за тем, что происходит на этом континенте. Моя просьба не забывать об этом предложении российского президента.

Напомним, что ответный финал Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" был сорван из-за поведения фанатов. Болельщики атаковали автобус "Бока Хуниорс", забросали его камнями, ранив несколько игроков, также футболисты пострадали от слезоточивого газа.

Игра будет перенесена из Буэнос-Айреса, вероятнее всего, в Мадрид, на "Сантьяго Бернабеу", и пройдет 8 или 9 декабря.