Задержан подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс"

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe.

Его опознали по видеозаписям в социальных сетях и роликам с камер видеонаблюдения города. Подозреваемый - 31-летний мужчина обвиняется в жестоком насилии и причинении непреднамеренных травм. Также сообщается, что в ближайшее время могут быть новые задержания.

Финал Кубка Либертадорес "Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт" должен был состояться 24-го ноября в Буэнос-Айресе, но был сорван из-за поведения фанатов "Ривера". Они забросали автобус "Боки" камнями, выбили несколько стекол и ранили игроков. Кроме того, футболисты пострадали от слезоточивого газа.

Сильнее всего досталось капитану команды Пабло Пересу и молодому Гонсало Ламбардо - осколки стекол попали им в глаза. Бывшего форварда "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентуса" Карлоса Тевеса и еще несколько игроков рвало из-за отравления газом.

Ранее сообщалось, что стадион "Бока Хуниорс"​ был эвакуирован. Все это случилось за несколько часов до того, как команда отправилась в Мадрид на ответный матч финала Кубка Либертадорес.