Видео из раздевалки "Бока Хуниорс" после атаки фанатов "Ривер Плейт"

В Интернете появилось видео, снятое в раздевалке "Бока Хуниорс" после атаки на игроков команды фанатов "Ривер Плейт" перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес. Напомним, что болельщики "Ривера" сначала атаковали автобус "Боки", закидав его камнями. Затем футболисты "Бока Хуниорс" подверглись атаке слезоточивым газом. После этих инцидентов, в которых пострадали некоторые игроки "Боки", начало матча откладывалось, а в итоге игра была перенесена на сутки.

Первый матч завершился со счетом 2:2.