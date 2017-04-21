14:55 | ФУТБОЛ — Кубок Либертадорес

В матче Кубка Либертадорес объявили минуту молчания о живом игроке, находившемся на поле

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Перед матчем 3-го тура Кубка Либертадорес между колумбийским "Санта-Фе" и бразильским "Сантосом" диктор стадиона допустил нелепую ошибку, сообщает tycsports.com. Он объявил минуту молчания в память о Рикарду Оливейре. На самом деле 36-летний экс-футболист "Валенсии" и "Милана" жив и в тот момент даже находился на поле. Планировалось, что болельщики почтят память Алешандре де Карвалью, скончавшемся несколько дней назад. 

Никто, включая самого диктора, не обратил внимание на ошибку.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Levbereg

Наверно точно долго проживет! А на рукаве наверно часть спонсора Постоб...))))

15:59

ValeraK

А почему у него на рукаве написано "Ростов" ?))

15:36

баламошка

Ещё 100 лет значит проживёт.

15:06