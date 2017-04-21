В матче Кубка Либертадорес объявили минуту молчания о живом игроке, находившемся на поле

Перед матчем 3-го тура Кубка Либертадорес между колумбийским "Санта-Фе" и бразильским "Сантосом" диктор стадиона допустил нелепую ошибку, сообщает tycsports.com. Он объявил минуту молчания в память о Рикарду Оливейре. На самом деле 36-летний экс-футболист "Валенсии" и "Милана" жив и в тот момент даже находился на поле. Планировалось, что болельщики почтят память Алешандре де Карвалью, скончавшемся несколько дней назад.
Никто, включая самого диктора, не обратил внимание на ошибку.
Levbereg
Наверно точно долго проживет! А на рукаве наверно часть спонсора Постоб...))))
15:59
ValeraK
А почему у него на рукаве написано "Ростов" ?))
15:36
баламошка
Ещё 100 лет значит проживёт.
15:06