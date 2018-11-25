В глаза игрокам "Боки" попали осколки стекла. Фото (18+)

Игроки "Бока Хуниорс" пострадали в результате атаки автобуса фанатами "Ривер Плейта" перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес. Фанаты забросали автобус камнями, побив несколько стекол. У некоторых игроков порезаны руки, а Пабло Пересу и Гонсало Ламбардо осколки попали в глаза.

Из-за инцидента начало матча было перенесено на 2 часа 15 минут. Несмотря на повреждения футболистов, встреча состоится. Президент ФИФА Джанни Инфантино в беседе с президентом "Бока Хуниорс" Даниэлем Ангелики заявил, что клубу будет засчитано поражение, если он не выйдет на игру.