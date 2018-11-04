Тренер "Ривер Плейт" дисквалифицирован на четыре матча и пропустит финал Кубка Либертадорес

Главный тренер "Ривер Плейт" Марсело Галлардо дисквалифицирован на четыре матча Кубка Либертадорес и оштрафован на 50 тысяч долларов. Как сообщает AFP, такие санкции применены к 42-летнему специалисту за то, что он нарушил условия предыдущей дисквалификации. В полуфинале Кубка Либертадорес Галлардо, который был отстранен, вошел в раздевалку команды в перерыве встречи с "Гремиу", которую аргентинский клуб выиграл со счетом 2:1, выйдя в финал. "Гремиу" подал апелляцию, требуя присудить "Ривер Плейт" поражение со счетом 0:3, но дисциплинарный комитет применил санкции только к Галлардо.

Таким образом, тренер не сможет присутствовать в финальных матчах Кубка Либертадорес с "Бока Хуниорс", которые состоятся 10 и 24 ноября.