"Снег, валенки и меховые шапки". "Енисей" предложил провести ответный матч финала Кубка Либертадорес в Красноярске

"Енисей" предложил провести ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс" в Красноярске. Ранее стало известно, что встреча состоится 8 или 9 декабря за пределами Аргентины.

- Дорогие друзья, "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс"! Мы можете провести матч финала Кубка Либертадорес на нашем стадионе. Это будет незабываемо: снег, валенки и меховые шапки, - сообщается в официальном Твиттере "Енисея".

Dear friends @CARPoficial and @BocaJrsOficial



You can play on our stadium for finale #Libertadores2018. It will be unforgettable – snow, felt boots and fur hats!🔥 pic.twitter.com/Uynag89Iri – FC Enisey English (@FCEniseyEN) 27 ноября 2018 г.

Напомним, первая игра финала Кубка Либертадорес, состоявшаяся 11 ноября, завершилась со счетом 2:2. Ответный матч должен был пройти 24 ноября. Встреча не состоялась из-за того, что фанаты "Ривер Плейта" забросали камнями автобус с игроками "Бока Хуниорс", в результате чего пострадали несколько футболистов. Она была перенесена на неопределенную дату.

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