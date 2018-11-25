СМИ: Власти закрыли стадион "Ривера", что делает невозможным проведение матча с "Бокой"

Домашний стадион ФК "Ривер Плейт" был закрыт местными властями, сообщает The Independent, ссылаясь на аргентинские СМИ. Если решение останется в силе, ответный матч финала Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" сегодня не состоится. Ранее он был перенесен на воскресенье из-за беспорядков перед матчем.

По имеющейся информации, из-за беспорядков власти приняли решение закрыть стадион. Полиция Буэнос-Айреса отказалась обеспечивать безопасность перед игрой. Издание Ole сообщает, что при таких условиях матч не может быть сыгран в воскресенье. При этом указано, что "Ривер" попытается добиться отмены этого решения. Напомним, что на матче не будет болельщиков команды гостей, как и в первом финале.

Матч "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" был запланирован на 23.00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью - 2:2.

Беспорядки перед финалом Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс": разбитый автобус, газовая атака и отмена матча