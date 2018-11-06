СМИ: Путин 26 ноября посетит финал Кубка Либертадорес

Президент России Владимир Путин посетит ответный финальный матч Кубка Либертадорес между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт", информирует Santo Dia. Встреча пройдет 26 ноября в Буэнос-Айресе на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти".

Ранее стало известно, что саммит G20 будет проходить в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

Отметим, что "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" никогда не встречались в финале турнира. Первая игра пройдет 7 ноября в Буэнос-Айресе на арене "Альберто Армандо".