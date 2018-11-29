СМИ: финал Кубка Либертадорес в Мадриде уже утвержден. Остались лишь формальности

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" практически наверняка пройдет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Как сообщает AS, согласие уже дали хозяин стадиона "Реал", ФИФА, КОНМЕБОЛ и Королевская федерация футбола Испании. Осталось лишь согласие министерства образования Испании и утверждение со стороны правительства, однако это уже формальные процедуры.

Судьей встречи, скорее всего, будет испанец.

Изначально матч должен был состояться на стадионе "Ривер Плейта" в Буэнос-Айресе, однако игра была сорвана из-за поведения фанатов. Болельщики атаковали автобус "Бока Хуниорс", забросали его камнями, ранив несколько игроков, также футболисты пострадали от слезоточивого газа.

Варианты переноса игры в Асунсьон, Доху и Майами были по разным причинам отменены, после чего появилась идея провести ее в Мадриде.

Первая встреча на стадионе "Боки" завершилась вничью 2:2.