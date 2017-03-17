07:38 | ФУТБОЛ — Кубок Либертадорес

"Шапекоэнсе" проиграл "Ланусу", "Сантос" одержал победу над "Стронгестом"

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Бразильский "Шапекоэнсе" в матче группового турнира Кубка Либертадорес проиграл аргентинскому "Ланусу" - 1:3. "Сантос" на своем поле одержал победу над "Стронгестом". Также по три очка заработали колумбийский "Санта-Фе" и уругвайский "Пеньяроль"

Кубок Либертадорес

Группа 2 

"Санта-Фе" - "Спортинг Кристаль" - 3:0 (1:0)

Голы: Аранго, 10 (1:0). Гомес, 78 (2:0). Гомес, 90+2 (3:0). 

"Сантос" - "Стронгест" - 2:0 (1:0)

Голы: Рикарду Оливейра, 45+1 (1:0). Ренату, 84 (2:0). 

Удаление: Вейсага (Стронгест), 43. 

Группа 5 

"Пеньяроль" - "Атлетико Тукуман" - 2:1 (0:0)

Голы: Менендес, 60 (0:1). Эрнандес, 67 (1:1). Аффонсо, 68 (2:1). 

Группа 7 

"Шапекоэнсе" - "Ланус" - 1:3 (0:0)

Голы: Росси, 50 (1:0). Агирре, 53 (1:1). Санд, 67 - с пенальти (1:2). Акоста, 81 (1:3). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/inter/club/libertadores/2017/groups/

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