"Сантос" разгромил "Спортинг Кристаль", "Шапекоэнсе" не попал в плей-офф

"Шапекоэнсе" в 6-м туре гурппового турнира Кубка Либертадорес обыграл на своем поле "Сулию" из Венесуэлы - 2:1. Несмотря на победу, бразильская команда не смогла выйти в плей-офф. В параллельном матче "Ланус" переиграл чилийский "Насиональ" - 1:0. Ранее "Шапекоэнсе" было присуждено техническое поражение в поединке предыдущего тура с арегнтинцами из-за участия дисквалифицированного футболиста.

В группе 2 "Сантос" разгромил "Спортинг Кристаль" - 4:0, а "Стронгест" и "Санта-Фе" поделили очки - 1:1. Бразильский и боливийский клубы вышли в 1/8 финала.

Кубок Либертадорес

Группа 7

"Насиональ" (Чили) - "Ланус" (Аргентина) - 0:1 (0:1)

Гол: Сильва, 27 (0:1).

"Шапекоэнсе" (Бразилия) - "Сулия" (Венесуэла) - 2:1 (0:1)

Голы: Аранго, 30 (0:1). Артур, 90+1 (1:1). Жиротто, 90+2 (2:1).

Удаление: Бельо (Сулия), 71.

Группа 2

"Сантос" (Бразилия) - "Спортинг Кристаль" (Перу) - 4:0 (2:0)

Голы: Давид Браз, 19 (1:0). Рикарду Оливейра, 23 (2:0). Буэно, 67 (3:0). Давид Браз, 71 (4:0).

"Санта-Фе" (Колумбия) - "Стронгест" (Боливия) - 1:1 (1:1)

Голы: Сетер, 27 (1:0). Лопес, 40 - в свои ворота (1:1).