"Ривер Плейт" завтра вылетит в Мадрид для подготовки к финалу Кубка Либертадорес

"Ривер Плейт" на своем официальном сайте объявил, что прилетит в Мадрид 5 декабря для подготовки к ответному финальному матчу Кубка Либертадорес с "Бока Хуниорс". Ранее оба клуба заявляли, что не хотят проводить игру в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Но такое решение было принято после беспорядков в Буэнос-Айресе 23 ноября. Тогда в преддверии игры, которая была впоследствии отменена, фанаты "Ривера" забросали автобус с футболистами "Боки" посторонними предметами, ранили нескольких игроков и атаковали их слезоточивым газом.

"Бока Хуниорс" требовала дисквалифицировать за это "Ривер Плейт", однако КОНМЕБОЛ решила перенести игру на 9 декабря, а местом проведения выбрали Мадрид, поскольку в Испании проживает самая большая аргентинская диаспора в Европе.

Первый финальный матч между этими командами завершился вничью – 2:2.