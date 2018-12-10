"Ривер Плейт" выиграл Кубок Либертадорес-2018, в скандальном финале победив "Бока Хуниорс"

"Ривер Плейт" стал обладателем Кубка Либертадорес-2018, обыграв "Бока Хуниорс"​ в ответном матче финала со счетом 3:1. Победный гол в дополнительное время красивым ударом из-за пределов штрафной площади забил Хуан Кинтеро. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

Отметим, что в самом начале дополнительного времени (на 92-й минуте встречи) с поля за вторую желтую карточку был удален Вильмар Барриос. Заканчивал встречу "Бока Хуниорс" из-за травмы вообще вдевятером. При этом команда могла отыграться на последней минуте дополнительного времени, но Хара попал в штангу. Сразу после этого "Бока Хуниорс" пропустил контрвыпад соперника и хавбек "Ривера" Гонсало Мартинес забил третий мяч уже в пустые ворота.

Напомним, что ответная игра несколько раз переносилась из-за беспорядков со стороны болельщиков. "Бока Хуниорс" отказывался играть в гостях и требовал присудить поражение сопернику, однако Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) на это не пошла.

В итоге встреча была вынесена со стадиона "Монументаль" в Буэнос-Айресе на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. "Ривер" остался крайне недоволен этим решением.

Добавим, что "Ривер Плэйт" и "Бока Хуниорс" впервые в истории встречались в финале Кубка Либертадорес.

Кубок Либертадорес

Финал

Ответный матч

"Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" - 3:1 д.в. (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Бенедетто, 44 (0:1). Пратто, 68 (1:1). Кинтеро, 109 (2:1). Г.Мартинес, 120+2 (3:1).

"Ривер Плейт": Армани, Монтиэль (Майяда, 74), Майдана, Пинола, Каско, Фернандес (Сукулини, 111), Понсио (Кинтеро, 58), Э.Перес, Паласиос (Альварес, 97), Г.Мартинес, Пратто.

"Бока Хуниорс": Андрада, Буффарини (Тевес, 111), Магальян, Искиэрдос, Оласа, Нандес, Барриос, П.Перес (Гаго, 89), Вилья (Хара, 96), Бенедетто (Абила, 62), Павон.

Предупреждения: Понсио, 27. П.Перес, 43. Фернандес, 81. Майдана, 83. Барриос, 87. Каско, 120+1. Тевес, 120+1.

Удаление: Барриос, 92.

Судья: Кунья (Уругвай).

9 декабря. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Первый матч - 2:2.

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