"Ривер Плейт" просит болельщиков сохранить билеты на матч с "Бокой Хуниорс"

"Ривер Плейт" призвал болельщиков сохранить билеты на ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Боки Хуниорс". В клубе уверены, что игра пройдет в присутствии зрителей.

- Мы просим болельщиков сохранить билеты, которые будут действительны для входа на "Монументаль" в день, который назначит КОНМЕБОЛ для проведения матча, - цитирует заявление клуба El Universal.

Президент "Ривера" Родольфо Д'Онофрио, заявил, что он не сомневается, что игра пройдет на домашнем стадионе команды и в присутствии зрителей. Напомним, матч был перенесен на неопределенный срок из-за беспорядков перед игрой. Первый матч финала завершился вничью - 2:2.

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