"Ривер Плейт" переиграл "Мельгар" в Кубке Либертадорес

Состоялись очередные матчи группового турнира Кубка Либертадорес. "Эстудиантес" нанес крупное поражение "Барселоне Гуаякиль", уже гарантировавшую себе выход в следующий этап. Второй командой, прошедшей в плей-офф из этой группы стал "Ботафого", переигравший "Атлетико Насиональ".

В другой группе "Ривер Плейт" переиграл в гостях "Мельгар".

Кубок Либертадорес

Группа 1

"Барселона Гуаякиль" – "Эстудиантес" – 0:3 (0:1)

Голы: Кавальяро, 29 (0:1). Санчес, 53 (0:2). Санчес, 80 (0:3).

Гуаякиль. Стадион "Monumental Isidro Romero Carbo".

"Ботафого" – "Атлетико Насиональ" – 1:0 (0:0)

Гол: Пимпан, 51.

Рио-де-Жанейро. Стадион "Estadio Nilton Santos".

Группа 3

"Мельгар" – "Ривер Плейт" – 2:3 (1:2)

Голы: Аларио, 12 (0:1). Майяда, 20 (0:2). Фернандес, 23 (1:2). Эррера, 62 (2:2). Фернандес, 70 (2:3).

Арекипа. Стадион "Estadio de la Universidad Nacional San Agustin".